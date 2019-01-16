В приюте Благовещенска десятки собак погибли от голода

Полиция проводит проверку по факту гибели десятков собак в амурском приюте "Дружок". Он расположен в селе Чигири Благовещенского района.

- На место выезжала следственно-оперативная группа, которая зафиксировала, что на территории приюта имеются трупы собак, - цитирует "Интерфакс" специалиста по связям с общественностью МО МВД "Благовещенский" Татьяну Кутека.

В областной прокуратуре также проводят проверку и обещают принять меры реагирования, если будет выявлено нарушение законодательства.

По словам представительницы зоозащитной организации "Подари надежду" Ольги Ефремовой, у приюта "Дружок" был заключен контракт с городской администрацией на отлов и содержание бездомных животных.

Информация о том, что собаки находятся в ужасных условиях, поступала в их организацию и раньше. Но попасть на территорию, чтобы проверить так ли это, было невозможно. Проникнуть туда удалось лишь накануне вечером, так как директор приюта находился в отпуске.

Ефремова рассказывает, что живые собаки находились на одной территории с мертвыми. Все это зоозащитники сняли на камеру.

- Еды никакой у собак мы не увидели, они очень голодные. Многие выглядят как скелеты обтянутые кожей. Часть собак забрали местные жители, которые, узнав о проблеме, привезли еду, но потом приняли решение увезти животных из этого ада, - говорит Ефремова.

В приют выехал ветеринар с устройством, считывающим чипы. Их наличие станет доказательством того, что псы - из приюта.