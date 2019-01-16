В Забайкалье больница заплатит родственникам умершей роженицы

В Забайкальском крае родственники женщины, умершей при родах два года назад, отсудили у больницы два с лишним миллиона рублей. Как сообщает "RT", денежную компенсацию получат ее муж, дети, родители и сестра.

"Тунгокоченский районный суд признал, что к гибели женщины привели неправильные действия акушера-гинеколога. Ей делали кесарево сечение. Врач, как установил суд, не применила в полном объеме свои знания, не использовала современные методы диагностики, не выяснила до конца общее клиническое состояние здоровья роженицы", - пояснили в суде.

Адвокат семьи считает, что компенсация занижена. Решение суда будет обжаловано. Что касается акушера, в прошлом марте ее уже признали виновной в причинении смерти по неосторожности. Но наказания не последовало в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.