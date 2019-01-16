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16.01.2019 08:26
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Во Владивостоке впервые показали японский балет Asuka

Текст: Ирина Дробышева
Балетная труппа из Токио "Асами Маки Балет" начала четырехдневные гастроли на Приморской сцене Мариинского театра с одного из самых известных балетов Страны восходящего солнца - "Легенды о боге Драконе (Asuka)".
Фото: Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра Фото: Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра
Фото: Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра

Впервые он был показан в 1964 году в рамках культурной программы Олимпийских игр в Токио, а поставила его мать нынешнего руководителя труппы. Позднее Асами Маки адаптировала постановку под европейскую традицию. Теперь балет исполняется в сопровождении не японских инструментов, а симфонического оркестра.

В основе сюжета - драматичная история любви сына охотника Иватари и удочеренной его родителями девочки Сугару-Отомэ, которую выбрал себе в жены владыка драконов. В красочной и яркой постановке классика балета органично переплетается с национальными мотивами и колоритом, а видеоинсталляции вместо привычных декораций еще больше "погружают" в атмосферу.

Фото: Estonian National Opera
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- Мы взяли за основу классическую европейскую хореографию, но для нас также было важно показать национальный колорит, поэтому мы использовали элементы придворного танца бугаку и музыки гагаку. А история любви понятна и близка всем. Отмечу, что до 2016 года у этого балета был печальный конец, но мы решили его изменить, сделать более радостным для зрителей, чтобы девушка нашла свою любовь. Мы очень волнуемся, так как я и моя мама учились у балетных педагогов, выходцев из Мариинского театра. Мы уже выступали в Москве и Санкт-Петербурге, но этот спектакль впервые привезли в Россию, - рассказала на пресс-конференции руководитель труппы Асами Маки.

Первый спектакль прошел 15 января с аншлагом. "Очень красиво, ярко и эмоционально", - делились своими впечатлениями приморцы.

19 января состоится Гала-концерт. Откроет вечер Grand pas de Fiancees- исключенный Мариусом Петипа и Львом Ивановым из их редакции "Лебединого озера" отрывок будет представлен в хореографии Джека Картера. Также в программе концерта Grand pas из балета "Дон Кихот" (хореография Мариуса Петипа и Александра Горского), неоклассический балет "Констанция" (хореография Уильяма Доллара), "Вариация для четырёх" (хореографии художественного руководителя труппы "Асами Маки Балет" Кёдзо Митани). В завершение вечера артисты труппы представят "Болеро" в хореографии Петера Бройера.

Культура Театр Танец Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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