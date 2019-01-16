Во Владивостоке закидали камнями приехавшую на вызов "скорую"

В Первомайском районе Владивостока мужчина закидал камнями карету скорой помощи.

Как рассказал представитель департамента здравоохранения Приморья, ночью машина приехала по вызову на улицу Гризодубовой. На месте "скорую" закидали камнями, предполагается, что сделал это один из родственников или знакомых женщины, к которой прибыли медики. Агрессивный мужчина разбил лобовое стекло служебного автомобиля.

Сотрудники "скорой" вызвали полицию. Когда наряд приехал, вернулись к пациентке, которую в итоге доставили во Владивостокскую клиническую больницу №2.

В пресс-службе городской полиции отметили, что прибывшие на место полицейские остались с медиками на время их работы, обеспечивая безопасность.

Как рассказал "РГ" и.о. главного врача КГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи г. Владивостока" Олег Сорокин, конфликтные ситуации с врачами скорой случаются 1-2 раза в месяц.

- Чаще всего их провоцируют люди, находящиеся в алкогольном опьянении. Наши сотрудники умеют гасить подобные конфликты, но бывают случаи, когда им все-таки приходится вызывать полицию. В этом случае, после того, как пострадавшую девушку отвезли в травмпункт, сотрудники "скорой" отправились в отделение полиции, где рассказали об инциденте. На это ушло два часа - за это время медики могли приехать на другой вызов. Плюс к этому на два дня отправилась ремонт машина, - рассказал он.

Сорокин считает, что выходом из ситуации могли бы стать изменения в законодательстве, защищающие сотрудников скорой помощи, например, введение наказания за нападение на них. Люди, которые ведут себя неадекватно и агрессивно, понимали бы, что могут понести ответственность.