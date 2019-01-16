В Оренбуржье ребенок утонул в 30-литровой кастрюле

В Оренбуржье расследуют гибель девятимесячного ребенка: малыш утонул в 30-литровой кастрюле с водой.

Трагедия произошла 14 января в одном из поселков Адамовского района, сообщили в СК по региону.

- Девятимесячный малыш остался без присмотра мамы на неопределенное время. В последующем женщина обнаружила сына без признаков жизни. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Оренбургской области.

Следствие считает, что младенец, возможно, утонул в 30-литровой кастрюле с водой, находящейся в кухне.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Расследование продолжается.

