В Пензенской области изменили правила выдачи жилищных сертификатов

В случае гибели одного из родителей, семья не останется без мер социальной поддержки. Автоматически заявителем станет считаться другой член семьи.

Соответствующие поправки в порядок предоставления мер социальной помощи населению внесли в Пензенской области после судебной тяжбы многодетной матери. Ее с тремя детьми исключили из очереди на жилье после гибели мужа. Мало того, что женщина осталась одна с малышами на руках, так ее еще лишили права на получение жилищной субсидии, поскольку документы подавал погибший муж.

Курбановы проживают в селе Кутеевка Белинского района, это большое татарское село, где почти каждая семья многодетная. В очередь на получение жилищного сертификата молодожены встали еще в 2015 году после рождения первенца. С тех пор у них уже трое детей. А денежную выплату на приобретение собственного дома, полагающуюся при рождении первенца, им до сих пор не выплатили - не подошла очередь. Все это время молодая семья ютилась в одной комнате в доме родителей.

Летом прошлого года нежданно нагрянула беда. 25 июня при трагических обстоятельствах погиб глава семейства. Пока Диана Курбанова оплакивала мужа, она узнала, что 20 июля сотрудники районной администрации исключили их из списка получателей социальных выплат на приобретение или строительство жилья. На тот момент они были вторыми в очереди.

Формально сотрудники администрации ничего не нарушили - возникла правовая коллизия, разрешить которую мог только суд. Иск поддержала прокуратура Белинского района.

- В ходе проверки было установлено, что после гибели кормильца женщина с детьми по-прежнему нуждаются в улучшении жилищных условий. Они никак не изменились с тех пор, как семья встала на очередь. Брак между мужчиной и женщиной не расторгался. Поэтому смерть мужа не могла считаться законным основанием для исключения семьи из программы, - пояснила старший помощник прокурора Белинского района Павел Арбеков.

Семью восстановили в очереди на то же место, с которого сняли. Это особенно важно, иначе Диане Курбановой пришлось бы снова собирать справки и вставать в конец очереди. Судебное решение вступило в законную силу. В этом году Курбановы смогут получить долгожданную выплату.

Выяснилось, что из-за пробелов в региональном законодательстве в подобной ситуации мог оказаться каждый. С января региональное министерство труда, соцзащиты и демографии утвердило новый порядок предоставления молодым семьям жилищного сертификата. Сейчас его сумма составляет 328 тысяч рублей. В частности право на приобретение или строительство жилья семья сохраняет в случае смерти одного из супругов или ребенка.

Расширились и возможности применения жилищного сертификата. Теперь их можно направить на оплату паевых взносов в жилищных кооперативах, погасить ипотечный кредит либо использовать как первоначальный взнос при участии в долевом строительстве.

Право на получение жилищного сертификата имеют молодые супруги, родившие первого ребенка в течение года после заключения официального брака. Нуждающимися в улучшении жилищных условий признаются семьи, в которых на каждого члена семьи приходится менее 10 квадратных метров. За десять лет действия программы жилищные условия улучшили около 5,5 тысяч пензенских семей. Из регионального бюджета на эти цели направили 1,3 миллиарда рублей.