В Перми за разглашение гостайны осужден полицейский

Сотрудники ФСБ разоблачили оперуполномоченного Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю, разгласившего сведения, составляющие государственную тайну.

Как пояснили в УФСБ России по Пермскому краю, сотрудник полиции сообщил лицу, подозреваемому в причастности к незаконному обороту наркотиков, информацию о проведении оперативно-розыскных мероприятий. В отношении сотрудника правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 283 УК РФ "Разглашение государственной тайны".

Пермский краевой суд приговорил подозреваемого к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также к запрету занимать должности в органах государственной власти.