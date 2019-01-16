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16.01.2019 09:44
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Прикамье визит депутата к приставам закончился арестом его машины

Текст: Алексей Трапезников (Пермский край)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Краснокамске Пермского края у офиса УФССП была арестована дорогостоящая иномарка депутата Краснокамской городской Думы, который явился в службу судебных приставов обсудить погашение задолженности.

Фото: iStock
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Как пояснили в пресс-службе УФССП, в отношении должника заведено 13 исполнительных производств о взыскании более 13 миллионов рублей в пользу юридических и физических лиц. Судебный пристав неоднократно вызывал неплательщика на прием, но посетить должностное лицо депутат решил только после предостережения о вынужденном обращении за содействием к губернатору Пермского края.

В ходе визита должник дал письменные объяснения о причинах неуплаты задолженности, одновременно с этим судебный пристав составил акт описи и ареста автомобиля Mercedes-Benz, на котором депутат приехал в отдел. Транспортное средство будет реализовано, если долг не будет погашен в ближайшее время.

Экономика Финансы Долги и кредиты Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Полномочия судебных приставов
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