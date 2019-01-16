В Прикамье визит депутата к приставам закончился арестом его машины

В Краснокамске Пермского края у офиса УФССП была арестована дорогостоящая иномарка депутата Краснокамской городской Думы, который явился в службу судебных приставов обсудить погашение задолженности.

Как пояснили в пресс-службе УФССП, в отношении должника заведено 13 исполнительных производств о взыскании более 13 миллионов рублей в пользу юридических и физических лиц. Судебный пристав неоднократно вызывал неплательщика на прием, но посетить должностное лицо депутат решил только после предостережения о вынужденном обращении за содействием к губернатору Пермского края.

В ходе визита должник дал письменные объяснения о причинах неуплаты задолженности, одновременно с этим судебный пристав составил акт описи и ареста автомобиля Mercedes-Benz, на котором депутат приехал в отдел. Транспортное средство будет реализовано, если долг не будет погашен в ближайшее время.