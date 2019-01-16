В Татарстане скончался известный певец Ильгам Шакиров

В Татарстане после продолжительной болезни на 84-м году жизни скончался известный певец Ильгам Шакиров. Об этом сообщает агентство "ТАТАР-ИНФОРМ".

Легендарный деятель культуры Татарстана скончался в Республиканской клинической больнице. Сообщается, что уже создана правительственная комиссия по организации его похорон.

Ильгам Шакиров родился 15 февраля 1935 года в деревне Новый Буляк Сармановского района Татарской АССР. В 1954 году он поступил в Казанское музыкальное училище. Однако уже через год был переведен на вокальный факультет Казанской государственной консерватории.

В 1960 году Шакиров стал ведущим солистом Государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. Его репертуар состоял не только из фольклора, но и классических произведений, а также эстрадных песен.

Шакиров обладал уникальной манерой исполнения. Наиболее известными его песнями являются "Хуш авылым", "Сандугач", "Оченче кон тоташ кар ява", а также ария "Адриатическое море".

Певец был удостоен звания Народного артиста Республики Татарстан и Российской Федерации, был лауреатом Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая, обладателем награды "Золотой Аполлон".

Прощальный концерт Ильгама Шакирова состоялся 15 февраля 2010 года.