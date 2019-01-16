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16.01.2019 18:38
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Татарстане скончался известный певец Ильгам Шакиров

Текст: Денис Передельский
Фото: https://www.tatar-inform.ru Фото: https://www.tatar-inform.ru
Фото: https://www.tatar-inform.ru

В Татарстане после продолжительной болезни на 84-м году жизни скончался известный певец Ильгам Шакиров. Об этом сообщает агентство "ТАТАР-ИНФОРМ".

Легендарный деятель культуры Татарстана скончался в Республиканской клинической больнице. Сообщается, что уже создана правительственная комиссия по организации его похорон.

Ильгам Шакиров родился 15 февраля 1935 года в деревне Новый Буляк Сармановского района Татарской АССР. В 1954 году он поступил в Казанское музыкальное училище. Однако уже через год был переведен на вокальный факультет Казанской государственной консерватории.

В 1960 году Шакиров стал ведущим солистом Государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. Его репертуар состоял не только из фольклора, но и классических произведений, а также эстрадных песен.

Шакиров обладал уникальной манерой исполнения. Наиболее известными его песнями являются "Хуш авылым", "Сандугач", "Оченче кон тоташ кар ява", а также ария "Адриатическое море".

Певец был удостоен звания Народного артиста Республики Татарстан и Российской Федерации, был лауреатом Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая, обладателем награды "Золотой Аполлон".

Прощальный концерт Ильгама Шакирова состоялся 15 февраля 2010 года.

Культура Музыка Общество Утраты Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан РГ-Видео
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