В Татарстане разработают лекарство для снежных барсов

Ученые Казанского федерального университета планируют разработать генетический препарат, который ускоряет восстановление травмированных тканей у представителей семейства кошачьих. Об этом сообщил профессор КФУ, руководитель экспериментальной лаборатории "Генные и клеточные технологии" Альберт Ризванов.

Необходимость подобного лекарства вызвана намерением разводить в республике снежного барса - редкого животного, которое является символом Татарстана.

- Есть договоренность, что если будут возникать случаи с редкими животными и вообще с животными, содержащимися в неволе, мы могли бы также применять наши технологии - как генные, так и клеточные, - цитирует ученого "Татар-информ".

Лекарство представляет собой смесь нескольких родных для данного вида животных генов. Успешный опыт применения таких медикаментов уже имеется, инъекции доказали эффективность при ишемии нижних конечностей, незаживающих язвах, травмах периферических нервов. В частности, у собак препараты подобного типа способствуют ускорению срастания переломов, связок, рваных ран и язв.

Ризванов пояснил, что вероятнее всего лекарство будет создано на основе генетического материала домашней кошки, поскольку она со снежным барсом являются представителями одного семейства, а разработка препарата для каждого вида - "непростое и дорогое удовольствие".