Пассажиры связали скотчем дебошира на рейсе Бангкок - Новосибирск

В Новосибирском аэропорту Толмачево полицейские задержали 26-летнего пассажира, устроившего дебош в самолете.

- В линейный отдел МВД России в аэропорту Толмачево поступило сообщение о том, что к борту воздушного судна сообщением Бангкок - Новосибирск, совершившего посадку, требуются сотрудники транспортной полиции, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как выяснилось, на третьем часу полета употребивший алкоголь пассажир начал вести себя вызывающе и выражаться нецензурной бранью. На просьбы сотрудников авиакомпании соблюдать правила поведения на борту самолета дебошир не реагировал. По словам других пассажиров рейса, командир экипажа сообщил, что если мужчина не успокоится, то придется совершить вынужденную посадку на территории Китая или Монголии.

- Виновник торжества к тому времени разошелся еще больше, и пассажиры дружными усилиями его обезвредили, связав ремнями и скотчем, - пишут свидетели происшествия в социальных сетях. - При этом красавчик немного пострадал, в результате чего искали по салону врача.

В Новосибирске хулигана доставили в дежурную часть транспортной полиции в аэропорту, где в отношении него был составлен административный протокол.