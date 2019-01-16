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16.01.2019 10:48
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Сибирские ученые займутся выведением стрессоустойчивых деревьев

Текст: Алексей Бондарев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Группа ученых при Сибирском федеральном университете занялась изучением влияния индивидуального генотипа на приспособленность, жизнеспособность и устойчивость деревьев к различным стрессам - засухе или нашествию вредителей. Как сообщает пресс-служба СФУ, эти исследования стали особенно актуальными в свете глобального изменения климата.

Фото: iStock
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Основной задачей проекта стало изучение механизмов индивидуальной генетической адаптации деревьев. Выявляются генотипы, которые впоследствии можно использовать в мониторинге лесных популяций и селекции более жизнестойких древесных пород для лесного хозяйства. Основной объект исследований - сибирская лиственница. Ученые планируют проанализировать генетическую основу индивидуальной ее в лесостепной зоне Хакасии на повторяющиеся засухи в период с 1930 по 1974 года.

"Механизмы адаптации лесных насаждений к глобальному потеплению являются актуальным вопросом. Наблюдается неблагоприятная тенденция массовой гибели лесов в результате участившихся и более катастрофических засух. На юге Сибири за последнее столетие среднегодовая температура воздуха выросла на 2,5 градуса. Мы стараемся выявить генетический адаптивный потенциал деревьев, который можно будет использовать в селекции и природоохранных мероприятиях", - сказала директор Хакасского технического института Елена Бабушкина.

Общество Наука Общество Экология Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск
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