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16.01.2019 09:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутске после прививок две школьницы попали в реанимацию

Текст: Алексей Бондарев

Прокуратура начала проверку по факту госпитализации двух иркутских школьницы после того, как им сделали плановые прививки.

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, у них была зафиксирована необычная реакция - головная боль и тошнота.

"Девочки учатся в третьем классе. После прививок им стало плохо, появились жалобы. Врачом и школьной медсестрой были приняты меры: вызвана скорая помощь и оповещены родители. Их доставили в реанимацию", - заявили в прокуратуре.

Предварительно установлено, что вакцина не была просроченной и хранилась с соблюдением всех условий.

Проверка продолжается.

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