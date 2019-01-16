В Иркутске после прививок две школьницы попали в реанимацию

Прокуратура начала проверку по факту госпитализации двух иркутских школьницы после того, как им сделали плановые прививки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, у них была зафиксирована необычная реакция - головная боль и тошнота.

"Девочки учатся в третьем классе. После прививок им стало плохо, появились жалобы. Врачом и школьной медсестрой были приняты меры: вызвана скорая помощь и оповещены родители. Их доставили в реанимацию", - заявили в прокуратуре.

Предварительно установлено, что вакцина не была просроченной и хранилась с соблюдением всех условий.

Проверка продолжается.