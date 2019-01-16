Новости

Под Белгородом убившую внучку бабушку приговорили к 16 годам тюрьмы 18:50
Организаторов премии "Грэмми" обвинили в дискриминации женщин 18:48
Командование коалиции подтвердило гибель четырех военных США в Сирии 18:46
"Газпром" увеличил добычу газа в начале января 18:39
В Татарстане скончался известный певец Ильгам Шакиров 18:38
Раскольники захватили храм канонической УПЦ во Львовской области 18:37
В парламенте Южной Кореи открылась выставка картин КНДР 18:30
Из-за короткого замыкания из гимназии в Москве эвакуированы школьники 18:07
МИД РФ сообщил о новых свидетельствах связи США с террористами 18:06
На Кавминводах выяснят причину смерти девушки в больнице 18:04
Археологи переписали историю одомашнивания собак 17:59
Максим Орешкин возглавит российскую делегацию на форуме в Давосе 17:58
Найдены следы легендарной древней панацеи 17:56
Агент посоветовал "Зениту" идеальную замену Паредесу 17:49
Минфин разместил ОФЗ на 35,1 млрд рублей 17:45
Путин потребовал добиваться реальных результатов по нацпроектам 17:44
Количество пиратских нападений на море выросло в 2018 году 17:17
Главные новинки автосалона в Детройте 17:15
Вице-премьер Крыма останется в СИЗО до 16 марта 17:13
Две станции Большого кольца московского метро будут сданы в 2019 году 17:12
В Минске представили первую книгу об истории белорусской государственности 17:10
Под Владимиром произошла вспышка кори 17:06
Катырин оценил перспективы сотрудничества между Россией и Зимбабве 16:57
Минобразования: Российские вузы должны привлекать зарубежных ученых 16:56
Кроссовер Datsun для России сделают из Duster 16:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
16.01.2019 18:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кавминводах выяснят причину смерти девушки в больнице

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

Следователи в Предгорном районе проверят причину смерти 16-летней пациентки райбольницы, которая скончалась на операционном столе. Об этом в среду сообщили в краевом следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю.

В Иркутске после прививок две школьницы попали в реанимацию

Трагедия произошла 9 января в хирургическом отделении Предгорной центральной районной больнице. Туда с диагнозом "острый аппендицит неуточненный" поступила подросток.

- В ходе подготовительных мероприятий к операции врачом анестизиологом-реаниматологом отделения анестезии и реанимации пациентке был сделан вводный наркоз и проведена интубация трахей, после чего была зафиксирована остановка сердечной деятельности и констатирована смерть девушки, - заявили в СКР.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части второй статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Устанавливаются обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Халатность врачей
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ сообщил о новых свидетельствах связи США с террористами
Ушаков: Сербия обеспечит безопасность визита Путина
В сирийском Манбидже девять человек погибли от мощного взрыва
Кудрин объяснил, как вывести Россию в топ-5 экономик мира
ФСБ выдворила из России агента СБУ