На Кавминводах выяснят причину смерти девушки в больнице

Следователи в Предгорном районе проверят причину смерти 16-летней пациентки райбольницы, которая скончалась на операционном столе. Об этом в среду сообщили в краевом следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю.

Трагедия произошла 9 января в хирургическом отделении Предгорной центральной районной больнице. Туда с диагнозом "острый аппендицит неуточненный" поступила подросток.

- В ходе подготовительных мероприятий к операции врачом анестизиологом-реаниматологом отделения анестезии и реанимации пациентке был сделан вводный наркоз и проведена интубация трахей, после чего была зафиксирована остановка сердечной деятельности и констатирована смерть девушки, - заявили в СКР.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части второй статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Устанавливаются обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза.