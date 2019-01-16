В Дагестане 124 поселка обесточены из-за шквалистого ветра

Резкое усиление ветра на юге России вынудило энергетиков частично обесточить семь районов в центре Дагестана. Как сообщили в ПАО "МРСК Северного Кавказа", всего было отключено 124 населенных пункта.

Утром в регионе зафиксировано усиление ветра до 20-25 метров в секунду. Было принято решение частично обесточить Акушинский, Ботлихский, Буйнакский, Гергебильский, Левашинский, Цумандинский и Шамильский районы, пояснили в компании. По данным пресс-службы Минэнерго РФ, в зоне отключения оказались порядка 68 тысяч человек.

При этом дагестанские энергетики перешли на особый режим работы и уже приступили к проведению восстановительных работ на тех участках, где произошли технологические нарушения. Сейчас на этих объектах задействовано 20 бригад.

Как сообщает "Интерфакс", электроснабжение потребителей будет возобновлено сегодня после восьми часов вечера. При этом социально значимые объекты в зоне проведения работ оснащены резервными источниками питания электроэнергией.