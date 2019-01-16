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16.01.2019 18:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Лишили мантии

За нарушения судью уволили
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7766 (8)
За нарушение норм процессуального права судья Георгиевского городского суда Ставропольского края Тамара Рузметова была лишена служебной мантии.

Как выяснили в региональной Квалификационной коллегии судей, при рассмотрении гражданского дела она убедила истца, что его заявление неправильно оформлено. Однако к производству дело приняла.

В ходе предварительного рассмотрения Рузметова заверила стороны, что принятые обеспечительные меры будут сохранены, а после устранения недостатков в иске она рассмотрит спор в кратчайший срок.

Но вскоре стало известно, что судья не выполнила свое обещание, оставив иск без рассмотрения. При этом судья не удалялась в совещательную комнату, не вынесла соответствующее определение, не указала, как устранить недостатки иска, не вручила сторонам копии определения.

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Провинившаяся судья, решив оправдаться, поручила секретарю и помощнику изготовить протоколы заседаний. Затем она тайно, без извещения лиц и судебного разбирательства, изготовила определение об отмене мер по обеспечению иска и передала его ответчику. Тем самым она создала все условия для отчуждения спорного имущества.

По другому делу Рузметова не определила обстоятельства спора, не исследовала пропуск сроков обращения в суд и назначила его к разбирательству.

А еще стало известно, что Рузметова сфальсифицировала судебное постановление об определении порядка общения с ребенком. Она также допускала волокиту и без уважительных причин не представила сведения о доходах за 2016 год.

Квалификационная коллегия судей такое поведение признала нарушением норм процессуального права и наложила на Рузметову самое строгое дисциплинарное взыскание - ее полномочия были прекращены досрочно.

Происшествия Правосудие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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