Агент посоветовал "Зениту" идеальную замену Паредесу

Полузащитник петербургского "Зенита" Леандро Паредес близок к уходу из клуба. Известный агент Дмитрий Селюк поделился мнением, кого бы "сине-бело-голубым" стоило приобрести ему на замену.

Если верить СМИ, Паредесом интересуется лондонский "Челси", более того, "синие" готовы предложить за аргентинца 40 млн евро. По мнению Селюка, отличной заменой Паредесу в "Зените" мог бы стать 35-летний ивуариец Яя Туре, чьим агентом и является Селюк. Туре большую часть карьеры провел в "Манчестер Сити", с 2010 по 2018 сыграв за "горожан" 230 матчей и забив 59 мячей.

"Я бы с удовольствием подписал Яя Туре в "Зенит". И для этого есть причины. Во-первых, питерцы покажут всему миру, что у них нет расовых предубеждений. Во-вторых, опыт Яя бесценен. "Зениту" не помешал бы такой умный, тонко понимающий футбол полузащитник, - приводит слова Селюка "Советский спорт". - Накануне Яя на канале Sky Sports в качестве эксперта разбирал игру "Ман Сити" с "Вулверхэмптоном". Вы бы послушали, как интересно он говорил! Через пару лет он начнет учиться на тренерских курсах. И из него получится отличный специалист. Но пока он готов играть и делиться своим богатейшим опытом. В том числе - победным, с которым у нынешних лидеров "Зенита" дефицит".

На зимний перерыв петербуржцы ушли, лидируя в турнирной таблице РПЛ. В активе "Зенита" после 17 игр 34 очка, на балл отстает "Краснодар". Замыкает тройку с 30-ю очками ЦСКА.