Число пострадавших на заводе в Ленобласти возросло до трех

Три человека получили травмы при взрыве бочки с топливом на территории завода "Полипласт" в Кингисеппском районе Ленобласти, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на своей странице в Instagram.

Сейчас на предприятии тушат пожар. На месте работают сотрудники спасательных подразделений и бригады врачей.

Площадь возгорания составила 59 квадратных метров. В данное время пожар локализован.

Известно, что на предприятии производятся химические добавки для производства бетона и сухие строительные смеси.