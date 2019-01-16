Экс-начальника карельской колонии осудили на 2,5 года

Сегежский городской суд Карелии вынес приговор начальнику исправительной колонии № 7 Сергею Коссиеву и его заместителю Анатолию Луиста. Их арестовали прямо в зале, подтвердили "РГ" в городском суде.

Сегежская колония № 7 стала известной благодаря правозащитнику Ильдару Дадину, который здесь отбывал срок. Он обвинил руководство исправительного учреждения в насилии. Разразился скандал. Правда, проверка не подтвердила его заявления. Дадина перевели в другую колонию, а против начальника возбудили уголовное дело по статьям о злоупотреблении и превышении должностных полномочий. В феврале 2018 года Коссиев вышел на пенсию, но дело не прекратили.

По приговору, который вынесли в Сегежском суде, экс-начальник колонии Сергей Коссиев получил 2,5 года колонии общего режима, его заместитель Анатолий Луиста - три года колонии общего режима. Последний, кроме превышения должностных полномочий, обвинялся и в получении взятки.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.