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16.01.2019 11:58
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Евгений Водолазкин и Рейн Рауд встретятся со зрителями в театре

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
В Петербурге в Театре "На Литейном" 26 января состоится творческая встреча "Время и слово" с писателями Рейном Раудом (Эстония) и Евгением Водолазкиным (Россия).
Писатель Евгений Водолазкин. Фото: Театр "На Литейном" Писатель Евгений Водолазкин. Фото: Театр "На Литейном"
Писатель Евгений Водолазкин. Фото: Театр "На Литейном"

Творчество этих авторов вызывает интерес не только у читателей, но и у критиков, и собратьев по писательском цеху. Их произведения переведены на многие иностранные языки и собирают большие зрительские аудитории.

Фото: Театр "На Литейном"/Дарья Пичугина
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Евгений Водолазкин - доктор филологических наук, член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, автор романов "Лавр", "Соловьёв и Ларионов", "Авиатор" и других, обладатель многих престижных литературных премий, в том числе "Большая книга", "Национальный бестселлер", "Русский Букер". Его произведения ставят на театральных сценах. По версии газеты Guardian, роман "Лавр" вошел в топ-10 лучших книг мировой литературы о Боге. Недавно вышел его новый роман "Брисбен". В Театре "На Литейном" началась работа над спектаклем "Лавр", репетирует режиссер Борис Павлович.

Рейн Рауд - эстонский писатель, профессор востоковедения и культурологии Таллинского университета, профессор японского языка и культуры в Свободном университете Берлина, обладатель нескольких эстонских литературных премий, полиглот, владеющий более чем 30-ю языками. Опубликовал несколько романов, сборников стихов, рассказов и пьес. Также известен своими эссе и критическими газетными колонками, переводами японской классической литературы на эстонский язык.

Фото: Фото: Станислав Левшин /Фонд поддержки музыкального образования
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В открытом диалоге зрители театра смогут задать авторам с мировыми именами вопросы о творчестве, культурных явлениях, событиях в литературе.

Встреча пройдет в рамках проекта #ДиалогиНаЛитейном при поддержке Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге.

Кстати

"В 2019 году наш просветительский проект #ДиалогиНаЛитейном приобретет статус абонемента и будет радовать зрителей, истинных любителей театрального искусства, разнообразием тем и героев", - говорят в литчасти театра. В 2018 году состоялись
лекция историка моды, коллекционера Мэган Виртанен "Театр и мода", лекция театроведа Полины Степановой "Энтомология любви" (в преддверии премьеры "Превращение" Кафки), обсуждение со зрителями премьерного спектакля "Человек из Подольска" по пьесе Дмитрия Данилова, читка и обсуждение пьес Данилова "Серёжа очень тупой", "Свидетельские показания".

Писатель Рейд Рауд. Фото: "Театр "На Литейном"
Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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