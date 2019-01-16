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16.01.2019 16:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Расскажем о блокаде

Город готовится к 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7765 (7)
Дата 27 января, 75 лет полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады - для жителей Санкт-Петербурга особая. Чествование ветеранов, встречи блокадников, торжественно-траурные церемонии на всех мемориальных захоронениях жителей героического города... Но среди череды памятных мероприятий есть события, которые позволяют сегодняшним молодым горожанам по-особому ощутить, что происходило в те 900 трагических дней.

Например, заместитель директора музея "Невская застава" Алина Зоря приглашает всех желающих совершить 26 и 27 января "Пешеходный челлендж", то есть пройти путем, который совершали художник Василий Власов и технолог литографии N 24 Алексей Панченко лютой зимой 1942 года, выполняя необычный заказ: изготовление сатирических игральных карт, которые разбрасывали с советских самолетов над немецкими окопами. Металлические оттиски изготовлялись в цехе, расположенном на Петроградской стороне. Поэтому технологу и художнику приходилось совершать переход по 15 километров под артобстрелами и бомбежкой. Повторить этот пешеходный путь, который составляет в общей сложности 32 километра, музейщики предлагают сегодня всем желающим.

В Петербург приедут блокадники из 22 стран

- В группы уже записалось по 40 с лишним человек, - рассказывает Алина Зоря. - Преимущественно молодежь. Если интерес будет расти, нам придется делать эту экскурсию регулярной.

А в Музее истории Санкт-Петербурга состоялась презентация книги Вячеслава Мосунова "Прорыв блокады Ленинграда. Операция .Искра.". В ней впервые приводятся рассекреченные немецкие документы, которые позволили выявить ранее неизвестные факты героизма советских солдат и офицеров и точнее оценить замыслы советского командования и их реализацию.

Необычная выставка открыта в Большом зале Санкт-Петербургского союза художников, который в годы блокады работал, став острым оружием, разящим врага.

Завершится памятный день большим мультимедийным проектом "Салют над Ленинградом" на Дворцовой площади

Замерзающие, умирающие от голода художники создавали картины, рисунки, плакаты, скульптуры. Только в 1942 году было открыто несколько выставок, среди них выставка плаката, выставка "Партизанское движение в Ленинградской области".

А инсталляция Владимира Васильева "Белая комната" посвящается подвигу Академии художеств, продолжавшей свою преподавательскую деятельность в первую военную зиму, и трем ее легендарным профессорам Ивану Билибину, Павлу Шиллинговскому и Дмитрию Киплику.

Завершится памятный день большим мультимедийным проектом "Салют над Ленинградом", который развернется на Дворцовой площади.

Стартовала акция "Ленточка ленинградской победы"

На фасаде Главного штаба будет показано световое представление, а на площади пройдет театрализованное действие. На большом панорамном экране воспроизведут героические страницы обороны Ленинграда, историю подвига его жителей. Для удобства гостей представления - ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного города-героя Ленинграда - будет установлен специальный трибунный комплекс. Важным элементом программы "Салют над Ленинградом" станет специально созданное музыкальное сопровождение, состоящее из архивных записей Дома Радио, включающих хроники военных лет, записи голоса Юрия Левитана, стихи Ольги Берггольц, исполнение Седьмой симфонии Д.Д. Шостаковича, песни и звуки города в момент салюта 27 января 1944 года.

Завершится чествование подвига ленинградцев пиротехническим представлением и артиллерийским салютом от стен Петропавловской крепости.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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