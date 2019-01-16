На заводе в Ленобласти прогремел взрыв

На складе горюче-смазочных материалов на заводе "Полипласт" в Ленинградской области произошел взрыв.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области, на место прибыли спасательные подразделения, которые тушат пожар.

Два человека получили легкие травмы, им оказывают помощь бригады врачей.

По предварительным данным, на территории взорвалась бочка с топливом.