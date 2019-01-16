На заводе в Ленобласти прогремел взрыв

На складе горюче-смазочных материалов на заводе "Полипласт" в Ленинградской области произошел взрыв.
Как сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области, на место прибыли спасательные подразделения, которые тушат пожар.
Два человека получили легкие травмы, им оказывают помощь бригады врачей.
По предварительным данным, на территории взорвалась бочка с топливом.
На заводе в Кингисеппе прогремел взрыв.https://t.co/y5oZNobmv5 pic.twitter.com/QrsDtl5MOq— ПетербургскийДневник (@dnevnikspb) 16 января 2019 г.