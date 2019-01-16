В Ленинградской области начато расследование обстоятельств зрыва на заводе "Полипласт". Ранены четыре человека, разрушено двухэтажное здание площадью около 600 квадратных метров. Первая версия уже есть - нарушение техники безопасности.

По словам заместителя ГУ МЧС по Ленинградской области Антона Клинга, взрыв произошел около 11часов 20 минут. К моменту, когда на территорию завода прибыли пожарные подразделения, в цехе бушевало пламя. Площадь возгорания составила 59 квадратных метров, но огонь локализовали быстро - пожар был потушен менее чем за два часа.

Различные травмы получили пять человек - все сотрудники предприятия. По словам главного врача Кингисеппской межрайонной больницы Зинаиды Корончевской, два человека госпитализированы. У них осколочные ранения от обломков кирпичей и стекол.

- Необходимо провести их наблюдение, но в ближайшие два-три дня они будут выписаны домой на долечивание, - отметила Корончевская.

Еще троих пострадавших уже отпустили лечиться домой.

В пресс-службе правительства Ленинградской области сообщили, что всего на заводе находилось 72 сотрудника. Но в момент происшествия большинство из них были в столовой. После взрыва их вывели из здания.

Сам завод находится под Кингисеппом на территории промышленной площадки "Фосфорит". Другие расположенные там предприятия в результате взрыва не пострадали - правда, в отдельных цехах лишь вылетели стекла. Жители окрестных деревень также пожаловались на вибрацию, у некоторых людей со столов попадала посуда.

В правительстве региона сообщают, что по предварительным данным в цехе проводились монтажные работы, и искра от пилы-болгарки попала на селитру.

Что конкретно случилось в цехе, сейчас выясняет Следственный комитет Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах". Сотрудники СК побывали на месте происшествия, пообщались с пострадавшими. Известно, что свою проверку проводит региональная прокуратура. В ведомстве отмечают, что в первую очередь выясняется, как на заводе соблюдались правила пожарной и промышленной безопасности.