Названы даты проведения VI Форума регионов Беларуси и России

Состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Беларусь в Российской Федерации Владимира Семашко с заместителем председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ, заместителем председателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Юрием Воробьевым.

Как сообщается на сайте посольства Беларуси в России, в ходе встречи Воробьев отметил союзнический характер белорусско-российских отношений, подчеркнул, что в последние годы усилиями белорусской и российской сторон прямые межрегиональные связи выведены на новый уровень взаимодействия, чему способствовало проведение пяти форумов регионов Беларуси и России.

"Проинформировал о подготовке к VI Форуму, который состоится в Санкт-Петербурге в период с 16 по 18 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

Со своей стороны Семашко подчеркнул, что развитие сотрудничества с регионами России было и остается одним из внешнеэкономических приоритетов Беларуси. Посол выразил уверенность в том, что площадка Форума и в дальнейшем будет эффективно использоваться для привлечения руководства регионов, предприятий и представителей бизнес-сообщества к выработке практических решений по совершенствованию взаимодействия в соответствующих сферах.

В завершение встречи была также отмечена готовность сторон к развитию дальнейшего взаимодействия по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.

Напомним, V Форум регионов Беларуси и России прошел в Могилеве 10-12 октября 2018 года. В нем приняли участие президенты двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин.