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16.01.2019 11:06
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Петербург, Татарстан и Москва стали первыми в рейтинге развития

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Москва заняли первые места в рейтинге инновационного развития регионов РФ. Такие итоги 2018 года огласили специалисты Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) в ходе проходящего сейчас Гайдаровского форума "Россия и мир. Национальные цели развития и глобальные тренды".

Рейтинг подразделяет регионы России на пять категорий. Регионы, в которых суммарный индекс инновационного развития превышает 140 процентов, входят в первую группу - "сильных инноваторов". В тройке лидеров - Санкт-Петербург, Татарстан и Москва (при этом Татарстан улучшил свои позиции и поднялся на одну строчку вверх). Кроме них, в группу "сильных инноваторов" вошли Томская, Новосибирская, Калужская и Московская области.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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В группе "слабых инноваторов" оказались шесть регионов: Чеченская Республика, Карачаево-Черкесия, Республика Тыва, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Республика Ингушетия.

Комментируя результаты рейтинга, директор АИРР Иван Федотов отметил, что некоторые регионы за год смогли серьезно улучшить свои позиции. В частности, Ханты-Мансийский автономный округ переместился на двенадцать позиций вверх, вплотную приблизившись к группе "средних инноваторов". Также на двенадцать строчек поднялись Курская, Кировская и Курганская области, а Ставропольский край и Ленинградская область - на четырнадцать строк.

Регионом, который демонстрирует самую устойчивую положительную динамику в инновационном развитии за последние шесть лет, стала Тюменская область. "В рейтинге 2013 года Тюменская область занимала 46-е место, в 2014 году - 39-е место, по итогам 2016 года - 26-е, в 2017 - 14-е, а по итогам 2018 года - 11-е место", - рассказывает Иван Федотов.

Более чем на пять строчек улучшили свои позиции в рейтинге Кабардино-Балкария, Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский край, Хабаровский край, Омская и Сахалинская области.

Сдали позиции Красноярский край, Приморский край, Тверская, Ивановская, Астраханская, Брянская, Калининградская и Иркутская области - они опустились в рейтинге на четыре строчки и ниже.

В АИРР сообщают, что с полной версией рейтинга инновационного развития регионов России можно будет ознакомиться с 21 января.

Справка "РГ"

Как сообщают в оргкомитете Гайдаровского форума, рейтинг был разработан в 2012 году АИРР совместно с министерством экономического развития РФ. Он основывается на 29 индикаторах. Среди них: интенсивность затрат на технологические инновации, количество студентов и исследователей, доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте, привлечение инвестиций из федеральных источников в инновационную сферу экономики региона. Специалисты АИРР акцентируют внимание на том, что в составлении рейтинга по итогам 2018 года впервые полноценно учитывался такой показатель как интенсивность проведения публичных инновационных мероприятий. "Рейтинг основан не на экспертных оценках, а на количественных показателях, что делает его объективным и обоснованным, - отмечается на сайте форума. - Он позволяет выявить лидеров по каждому компоненту, показать сильные и слабые стороны развития каждого региона".
 

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