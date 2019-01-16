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16.01.2019 17:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Истекли договоры

Почему в городе снесли семь газетных киосков
Текст: Инга Бугулова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7765 (7)
В Северной столице вновь разгорелись страсти вокруг газетных киосков - ночью 10 января их неожиданно стали демонтировать. На следующий же день издатели и распространители печатной продукции опубликовали открытое письмо к властям Петербурга с просьбой остановить массовый снос павильонов. В противном случае, опасаются они, город лишится большинства точек по продаже прессы.

За день рабочие успели демонтировать семь объектов:ларьки на Витебском проспекте, а также на улице Типанова и на проспекте Стачек. Общий ущерб, по примерным подсчетам, составил порядка 15 миллионов рублей, но это не все: в планах, по информации организатора работ - комитета по контролю за имуществом Петербурга (ККИ), еще два десятка заявок на снос. Это как минимум.

Смольный попросили разобраться со сносом газетных киосков

Особенно же возмутило владельцев киосков то, что работы начались без какого-либо предупреждения и проводились варварскими методами: павильоны не просто разбирали, а распиливали и вдребезги разбивали кувалдами.

Основанием для применения столь радикальных мер стали истекшие договоры. Продлевать их в прошлом году город не стал, ссылаясь на несоответствие объектов новому ГОСТу об эксплуатации дорог и улиц.

В Ассоциации издателей и распространителей Северо-Запада и Балтийского региона "Балтийская пресса" отмечают: ежедневно один павильон в Петербурге продает около 300 газет и журналов, а основные покупатели периодики - люди предпенсионного и пенсионного возрастов с невысоким достатком, для которых этот канал получения информации основной. Самих читающих петербуржцев проблема ожидаемо тоже взволновала не на шутку - в Сети уже запустили петицию со сбором подписей за сохранение газетных киосков на своих местах.

Работы начались без какого-либо предупреждения и проводились варварскими методами

По словам генерального директора "Метропресс" Сергея Маркелова, на данный момент договоры не перезаключены со 111 объектами, а это примерно седьмая часть рынка. Нецивилизованной позицию ККИ, к слову, назвали и в городском комитете по печати и взаимодействию со СМИ (еще с осени прошлого года все полномочия по реализации печатной продукции должны были перейти именно к нему, сейчас этот вопрос продолжает прорабатываться).

Пять доходных домов в центре Петербурга оказались под угрозой сноса

Известно, что сегодня снос газетных киосков приостановлен. Сначала в ситуацию вмешался депутат Госдумы РФ Михаил Романов, который пообещал направить запрос по ситуации в прокуратуру и полицию, а потом скандал обсудили власти города. Пока на демонтаж павильонов по продаже прессы наложен трехмесячный мораторий. Во время действия запрета владельцы киосков должны направить в комитет имущественных отношений заявки на перезаключение договоров аренды, а город - их рассмотреть. Также в Смольном будет создана рабочая группа, куда войдут все заинтересованные ведомства, которая проконтролирует ситуацию с каждым из объектов отдельно.

Справка "РГ"

Предыдущий раз газетные киоски были под угрозой сноса осенью 2018 года - с 1 сентября вступил в силу новый ГОСТ, содержащий требования к эксплуатации дорог и улиц. Согласно ему, проезжая часть, тротуары, велосипедные дорожки и обочины не могут быть заняты посторонними объектами. В их число попали и ларьки с прессой. Тогда под угрозой закрытия оказались 740 петербургских павильонов и еще 250 мест, где они потенциально могут быть размещены. Возмущение издателей, распространителей и читающих горожан вылилось в обращение Смольного к правительству РФ с просьбой скорректировать федеральный документ. Позднее Росстандарт выступил с разъяснениями, в которых отметил, что правила ГОСТа размещение торговых объектов не регулируют. Проблема была снята, но, как оказалось, ненадолго.

Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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