В Северной столице вновь разгорелись страсти вокруг газетных киосков - ночью 10 января их неожиданно стали демонтировать. На следующий же день издатели и распространители печатной продукции опубликовали открытое письмо к властям Петербурга с просьбой остановить массовый снос павильонов. В противном случае, опасаются они, город лишится большинства точек по продаже прессы.

За день рабочие успели демонтировать семь объектов:ларьки на Витебском проспекте, а также на улице Типанова и на проспекте Стачек. Общий ущерб, по примерным подсчетам, составил порядка 15 миллионов рублей, но это не все: в планах, по информации организатора работ - комитета по контролю за имуществом Петербурга (ККИ), еще два десятка заявок на снос. Это как минимум.

Особенно же возмутило владельцев киосков то, что работы начались без какого-либо предупреждения и проводились варварскими методами: павильоны не просто разбирали, а распиливали и вдребезги разбивали кувалдами.

Основанием для применения столь радикальных мер стали истекшие договоры. Продлевать их в прошлом году город не стал, ссылаясь на несоответствие объектов новому ГОСТу об эксплуатации дорог и улиц.

В Ассоциации издателей и распространителей Северо-Запада и Балтийского региона "Балтийская пресса" отмечают: ежедневно один павильон в Петербурге продает около 300 газет и журналов, а основные покупатели периодики - люди предпенсионного и пенсионного возрастов с невысоким достатком, для которых этот канал получения информации основной. Самих читающих петербуржцев проблема ожидаемо тоже взволновала не на шутку - в Сети уже запустили петицию со сбором подписей за сохранение газетных киосков на своих местах.

Работы начались без какого-либо предупреждения и проводились варварскими методами

По словам генерального директора "Метропресс" Сергея Маркелова, на данный момент договоры не перезаключены со 111 объектами, а это примерно седьмая часть рынка. Нецивилизованной позицию ККИ, к слову, назвали и в городском комитете по печати и взаимодействию со СМИ (еще с осени прошлого года все полномочия по реализации печатной продукции должны были перейти именно к нему, сейчас этот вопрос продолжает прорабатываться).

Известно, что сегодня снос газетных киосков приостановлен. Сначала в ситуацию вмешался депутат Госдумы РФ Михаил Романов, который пообещал направить запрос по ситуации в прокуратуру и полицию, а потом скандал обсудили власти города. Пока на демонтаж павильонов по продаже прессы наложен трехмесячный мораторий. Во время действия запрета владельцы киосков должны направить в комитет имущественных отношений заявки на перезаключение договоров аренды, а город - их рассмотреть. Также в Смольном будет создана рабочая группа, куда войдут все заинтересованные ведомства, которая проконтролирует ситуацию с каждым из объектов отдельно.

Справка "РГ"

Предыдущий раз газетные киоски были под угрозой сноса осенью 2018 года - с 1 сентября вступил в силу новый ГОСТ, содержащий требования к эксплуатации дорог и улиц. Согласно ему, проезжая часть, тротуары, велосипедные дорожки и обочины не могут быть заняты посторонними объектами. В их число попали и ларьки с прессой. Тогда под угрозой закрытия оказались 740 петербургских павильонов и еще 250 мест, где они потенциально могут быть размещены. Возмущение издателей, распространителей и читающих горожан вылилось в обращение Смольного к правительству РФ с просьбой скорректировать федеральный документ. Позднее Росстандарт выступил с разъяснениями, в которых отметил, что правила ГОСТа размещение торговых объектов не регулируют. Проблема была снята, но, как оказалось, ненадолго.