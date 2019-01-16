Роспотребнадзор назвал долю молочного фальсификата в регионах

7-8 процентов молока и сыра в российских магазинах - фальсифицированные продукты, содержащие растительные жиры. Это выявили проверки Роспотребнадзора, проведенные совместно "Союзмолоком".

Нарушения выявлены в пяти регионах страны - в Санкт-Петербурге, Брянской и Воронежской областях, Краснодарском и Хабаровском краях. Там провели контрольные закупки всех представленных на полках магазинов видов твердого сыра по цене дешевле 500 рублей за килограмм и пастеризованного молока жирностью до 3,2 процента.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, доля фальсификата в 7-8 процентов соответствуют общероссийским данным.