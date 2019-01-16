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16.01.2019 16:55
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Три режима охраны

Смоленское лютеранское кладбище теперь объект культурного наследия
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7765 (7)
Смоленскому лютеранскому кладбищу на Васильевском острове присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения.

Известно, что здесь с XVIII века петербуржцы хоронили иностранцев. Среди них множество великих людей, внесших неоспоримый вклад в развитие города, в становление науки и искусства. Здесь упокоены архитектор Павел Сюзор, основатель Санкт-Петербургского цирка Гаэтано Чинизелли, промышленник и инженер Людвиг Нобель. В 2001 году 31 захоронение на Смоленском лютеранском кладбище получило статус памятников культурного наследия федерального значения. Сейчас ситуация принципиально изменилась: в предмет охраны включены вся историческая территория кладбища, ограда с воротами, надмогильные сооружения известных деятелей, художественные надгробия, а также старовозрастные зеленые насаждения.

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В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников подчеркивают: на территории кладбища будут действовать три режима охраны. Первый, самый строгий, распространяется на южную часть кладбища, ближе к входу, где сосредоточено наибольшее количество исторических захоронений. Здесь отныне допускаются только работы по сохранению, благоустройству и озеленению. На втором, центральном участке допускается подхоронение урн в родственные могилы. А на третьем, в северной части кладбища, возможны и новые захоронения на свободных местах при условии сохранения предмета охраны.

Но что изменит новый статус в реальном сегодняшнем бытовании исторического кладбища?

- Никакого дополнительного финансирования смена статуса не предполагает, - говорит заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения ВООПиК Александр Кононов.

В настоящее время площадь кладбища составляет около семи гектаров. Многие надмогильные сооружения, склепы полностью разрушены или находятся в аварийном состоянии.

В предмет охраны включены вся историческая территория кладбища, охрана с воротами, надмогильные сооружения

По закону ответственность за физическую охрану кладбища несет его администрация. В городе есть даже Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела, которая отвечает за состояние всех 88 городских кладбищ.

Но, как пояснила "РГ" замначальника отдела текущего содержания Надежда Михайлова, никаких особых преференций в связи с особым статусом кладбища ему не будет.

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Во всяком случае, дополнительного финансирования на охрану или благоустройство - точно.

- Единственное, что изменит новый статус кладбища, - станет сложнее выполнять работы по благоустройству и они будут длиться дольше, - отмечает эксперт. - Например, получение порубочного билета для удаления угрожающих деревьев будет требовать дополнительных экспертиз и разрешений.

С этим мнением согласен и директор Музея городской скульптуры Владимир Тимофеев:

- Проводить работы на кладбище с особым статусом сложнее: для них будет нужна дополнительная экспертиза, а это и дополнительные деньги.

P. S.

Напомним, что с соответствии с законом, если с объекта не поступало сигналов о случаях вандализма или аварийного состояния надгробий, то чиновники КГИОП обязаны проводить плановый мониторинг не реже чем раз в пять лет.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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