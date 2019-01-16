В африканском порту умер капитан мурманского судна "Виктор Ткачев"

В порту Абиджан Кот-д`Ивуара скончался капитан судна "Виктор Ткачев", принадлежащего Мурманскому морскому пароходству (ММП). Судно стоит в Абиджане уже более полугода и не может его покинуть из-за финансовых проблем судовладельца.

Капитан почувствовал себя плохо несколько дней назад, после чего ему оказали медицинскую помощь. Затем его состояние вновь ухудшилось. Компания организовала доставку больного в госпиталь Абиджана, но по дороге туда капитан скончался.

- Происшедшее никак не связано с пребыванием капитана на судне, так как он находился там с конца ноября прошлого года, - сообщили "РГ" в пресс-службе ММП. - Правда, причины его смерти не ясны, поскольку у нас пока нет медицинского документа.

По неофициальным данным, проблемы со здоровьем испытывают еще двое членов экипажа "Виктора Ткачева". Однако в ММП заявили, что эту информацию пока не подтверждают.

Как ранее сообщал Российский профсоюз моряков, в различных портах мира находятся около шести судов ММП, некоторые из них арестованы из-за долгов судовладельца. В начале сентября Мурманский следственный отдел на транспорте СЗТУ СК России возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам пароходства. В свою очередь в ММП отметили, что задолженности по зарплате перед моряками "Виктора Ткачева" нет, снабжение судна и замена членов экипажа ведется в обычном режиме.