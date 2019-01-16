В мужской колонии под Новгородом родилась девочка

В исправительной колонии №7 в Новгородской области родилась девочка. Врачам помогли принять роды отец ребенка и сотрудники учреждения.

Как сообщает пресс-служба Управления ФСИН по Новгородской области, ребенка родила женщина, которая приехала к своему мужу на длительное свидание.

Женщина была беременна, в УФСИН говорят, что срок составлял 7-8 месяцев. Во время встречи с мужем, гостья поняла, что подходит срок. Семья обратилась к инспектору, тот передал информацию дежурному, чтобы вызвали "скорую" и направился на помощь.

Когда приехали врачи, роды уже начались, и медицинская бригада решила принять их в колонии. Помощь врачам оказывали и сотрудники учреждения, и сам отец ребенка.

Девочка родилась весом 2 килограмма и ростом 43 сантиметра. Сейчас мать и дочь доставили в роддом Великого Новгорода.