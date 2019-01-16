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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Очередной прорыв

В Петербурге машины ушли под асфальт из-за лопнувшей трубы
Текст: Вера Черенева ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск №7766 (8)
На юге Петербурга возле дома N4 по улице Орджоникидзе прорвало трубу теплоснабжения. Припаркованные машины затянуло в образовавшийся котлован. Два человека получили ожоги.

Известно, что пострадавшие мужчины - это пешеходы. Сейчас они госпитализированы в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

С началом отопительного сезона в городе примерно в неделю происходят прорывы труб

Кроме того, помимо тех машин, что провалились в яму теплотрассы, в зоне затопления оказалось еще четыре автомобиля. В компании "Теплосети Санкт-Петербурга", которая отвечает за поврежденный участок трубопровода, "РГ" сообщили, что будут выплачивать компенсации, как пострадавшим пешеходам, так и владельцам поврежденных автомобилей. Размер ущерба определит страховая компания.

Быстро ликвидировать последствия ЧП не получилось, ведь диаметр теплотрассы - 400 миллиметров и теплоноситель, так на языке коммунальных служб называют кипяток, поступающий в трубы отопления, находится под давлением.

Почему в Петербурге снесли семь газетных киосков

На следующее утро после ЧП, 16 января, на участке заменили шесть метров трубопровода, в два дома, которые отключили от отопления в связи с аварией, начало поступать тепло. И хотя "Теплосети" отчитались о ликвидации последствий происшествия, прокуратура Московского района Петербурга начала проверку в компании. Цель надзорного ведомства - изучить как соблюдаются требования законодательства о содержании теплосетей.

Для Петербурга это вопрос не праздный. С началом отопительного сезона в городе примерно в неделю происходят прорывы труб. Самый страшный случай был осенью прошлого года, когда кипяток от поврежденной теплотрассы залил подвальное кафе. Тогда погибли два посетителя заведения, не успевшие выбраться из помещения. После этого случая топ-менеджмент "Теплосети" заявил о том, что усилят контроль за состоянием трубопроводов. Беда, правда, в том, что износ теплосетей в городе превышает 40 процентов и на замену всех устаревших коммуникаций нет средств.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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