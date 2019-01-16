В Петербурге подросткам запретят входить в вейп-магазины

В Петербурге лицам до 18 лет запретят появляться в магазинах, где торгуют вейп-смесями и приспособлениями для них. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли депутаты Санкт-Петербурга.

Как пояснил корреспонденту "РГ" председатель комитета по законодательству Денис Четырбок, речь идет только о тех точках, где торгуют исключительно вейп-продукцией. Как известно, продажа вейпов в Петербурге людям моложе 18 лет была запрещена еще в 2017 году. За нарушение этого правила граждан штрафуют на сумму до 5 тысяч рублей, должностных лиц - до 20 тысяч, а юридических - до 50 тысяч рублей.

По оценкам Дениса Четырбока, принятый год с лишним назад закон работает, и довольно успешно. Поэтому сейчас, считает парламентарий, настало время сделать следующий логический шаг: запретить подросткам вообще появляться в торговых вейп-точках.

При этом обычные табачные магазины или ларьки, где кроме вейпов торгуют другими товарами, под этот запрет не попадают. Речь идет исключительно о вейп-лавках. Предполагается, что вейп-магазины будут нести ответственность за нарушение этого правила. На их дверях должны появиться объявления о запрете появления там лиц моложе 18 лет. Но на какую сумму будут штрафовать владельцев магазина, где это правило будет нарушаться, и как будет осуществляться надзор за нарушениями, депутаты пока не определили.