После взрыва в ростовском городе Шахты депутаты Госдумы заявили о необходимости ужесточить требования к эксплуатации газового оборудования. Идея в том, чтобы обязать управляющую компанию заключать договоры на обслуживание со специализированными фирмами. Пока обязанность следить за газовыми трубами в квартирах лежит на жильцах, которые и не против позвать к себе квалифицированных специалистов, но практика такова, что, например, в Петербурге десятки фирм мимикрируют под городскую газораспределительную компанию, и понять, где аттестованный работник, а где самозванец, зачастую просто невозможно.

На днях петербургская газораспределительная компания "Петербурггаз" пожаловалась в УФАС на деятельность "Петербурггазсантехэлектромонтажа". Фирма сокращенно называет себя "Петербурггаз", это же название фигурирует в печатях и удостоверениях сотрудников. Более того, даже в номере телефона совпадают последние четыре цифры. Представители конторы оклеивают подъезды города листовками о необходимости проверить газовое оборудование, пугают возможными взрывами газа, призывают остерегаться мошенников, а оказавшись в квартирах, проводят ремонт, после которого в трубах фиксируются утечки.

Так, чудом удалось избежать трагедии жительнице Пушкина. Она доверила сотрудникам фирмы установку газового счетчика в своей квартире на Детскосельской улице. После ухода специалистов в квартире стал ощущаться запах газа. Женщина обратилась с претензиями к сотрудникам газораспределительной компании. Те удивились, ведь вызова на этот адрес у них не было. Тем не менее специалисты прибыли на место и обнаружили, что счетчик установлен с грубейшими ошибками, из-за чего происходит утечка газа. Ее быстро устранили, а женщина тем временем принесла договор, где было ясно написано, что установка производилась силами "Петербурггаза".

Лишь проверка через ОГРН и ИНН позволила понять, что работы вела другая фирма. О ней известно, что она зарегистрирована в прошлом году как микропредприятие, в штате всего два человека. В газораспределительной компании полагают, что своими действиями контора нарушила законодательство о конкуренции. В региональном Управлении ФАС сообщили, что заявление от газовиков получено, в течение месяца материалы изучат.

Десятки фирм микикрируют под городскую газораспределительную компанию, и понять, где аттестованный работник, а где самозванец зачастую просто невозможно

У корреспондента "РГ" состоялся телефонный разговор с директором "Петербурггазсантехэлектромонтажа". Его зовут Николай Федотов. Собеседник признал, что его фирма к городской газораспределительной службе никакого отношения не имеет, а похожее название, по его словам, появилось из-за сокращений в документах, которые сделали сотрудники УФНС при регистрации. Также, как утверждает бизнесмен, по чистой случайности у конторы появился похожий номер телефона, якобы его в случайной выборке выдала АТС.

- Люди хотели сделать фирму и как бы попросили стать генеральным, - неожиданно заявил предприниматель.

- То есть вы не настоящий директор этой фирмы? - не смогла я удержаться от вопроса.

- Ну, по документам я настоящий директор, - заверил Федотов и подчеркнул, что, несмотря на то что фирмой заправляет другой человек, он старается следить за безопасностью. В штате конторы, по его словам, действительно двое сотрудников, но услуги по обслуживанию оборудования выполняют множество мастеров, которые трудятся на условиях гражданско-правового договора. Бизнесмен утверждает, что у мастеров есть допуск к работам с газовым оборудованием, также не совершить ошибку им помогают обходчики, которые следят за их работой.

Очень хотелось бы верить предпринимателю, да только вот контора регулярно проводит набор обходчиков. В фирму принимают сотрудников от 25 лет, и главными требованиями к соискателям становятся не специальные знания, а умение продавать и "работать с возражениями". За работу по четыре часа в день фирма обещает платить от 25 тысяч рублей в месяц. О том, что "Петербурггазсантехэлектромонтаж" в глаза и за глаза называют лжегазовиками, предприниматель знает, и у него на все один ответ: он планирует переоформлять фирму, так как тема газового оборудования ему не сильно интересна.

Само это дело прецедентно. Странных газовых фирм в Петербурге довольно много, но довести дело хотя бы до официальной жалобы никогда раньше не удавалось.

Дело в том, что в самом ремонте газового оборудования частной фирмой нет ничего незаконного. Еще в конце 2013 года Верховный суд России разрешил частным компаниям оказывать такие услуги гражданам.

- Все работы, связанные с газовым оборудованием, должны проводить специализированные организации, у которых есть соответствующий допуск. К таким работам допускаются только обученные специалисты, проходящие регулярную переаттестацию на знание правил и техники безопасности при проведении газоопасных работ, - говорит руководитель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

Но по факту установить компетенции сотрудников такой конторы без специальных знаний просто невозможно.

Опрошенные "РГ" эксперты говорят, что проблему могли бы решить открытый реестр всех фирм, которые имеют право заниматься ремонтом газового оборудования, и ужесточение ответственности для тех, кто не входит в перечень, но пытается заниматься такой деятельностью. Пока такого списка в Петербурге нет.

Мнение

Марина Акимова, председатель Ассоциации ЖСК, ЖК и ТСЖ Санкт-Петербурга:

- Мы много лет боремся за то, чтобы договоры на обслуживание внутридомового оборудования подписывал его собственник. В случае с газом часть внутридомового оборудования находится в квартире, и кого туда пускать, решает только владелец недвижимости. В части ремонта своей плиты или другого имущества жилец действительно вправе делать, что он считает нужным, а вот за ремонтом общедомовых коммуникаций должна следить управляющая компания. Также при самом ремонте у нас пока полный бардак, непонятно, кто и что делал. Необходимо вернуть паспорта, чтобы в них указывалось, кто проводил поверку, чтобы была его подпись, телефон. Это позволит в случае нештатной ситуации "найти концы". Также я считаю, что в данной сфере должна быть нормальная конкуренция, важно, чтобы появились частные фирмы, которые ни под кого не мимикрируют, а качественно выполняют свою работу.