Зачем абитуриенты из России едут в белорусский колледж

Городокский аграрно-технический и Псковский агротехнический колледжи дружат давно.

В 2017-м, например, белорусы ездили к соседям на региональные состязания WorldSkills. А в минувшем декабре футболисты псковского учебного заведения стали гостями турнира, посвященного 75-летию освобождения Городка от немецко-фашистских захватчиков. Встречаются парни и в учебных классах. Сегодня в Городокском государственном аграрно-техническом колледже профессии механика, тракториста и электрика молодые жители Псковской области осваивают наравне с белорусами. Корреспондент "СОЮЗа" побывал в Городке и познакомился с некоторыми ребятами.

Дмитрий Титов из Невеля учится здесь с 2016-го. После занятий по ремонту машин и обслуживанию сельхозтехники он рассказал мне, почему выбрал белорусский колледж в 75 километрах от дома:

- Мой крестный в Невеле ремонтирует автомобили.

Еще школьником я научился у него пороги и арки легковушек переваривать, подвески перебирать. Когда не прошел по конкурсу в кадетское училище в Санкт-Петербурге, решил поступить на техника-механика в Городок. У меня там друзья учились. Они и посоветовали: "Приезжай!" Я послушал и ни разу не пожалел. Город красивый. Общежитие - всего 7,5 белорусского рубля в месяц обходится (примерно 225 российских). Кроме того, я каждый вечер с футбольной сборной колледжа тренируюсь. Недавно в турнире, посвященном 75-летию освобождения Городка, мы 2-е место заняли.

Когда Титов приехал в Городок, россияне там учились только платно. Год обучения обходится ему в 30 тысяч российских рублей. А вот первокурсник Дмитрий Демидов на "техническую эксплуатацию автомобилей" в колледж поступил уже на бюджетное место, как и белорусские ребята:

- Экзаменов не было. Лишь оценки, полученные дома по 5-балльной системе, пришлось перевести в 10-балльную. Сейчас я живу в общежитии с блочной системой. Стипендию получаю. С надбавкой за художественную самодеятельность выходит около 70 белорусских рублей (более 2100 российских). Я музыкальную школу по классу баяна окончил. В невельской СШ № 1, которая, к слову, носит имя легендарного белорусского подпольщика Константина Заслонова, рок-группу организовал. В ансамбле городокского колледжа продолжаю на бас-гитаре играть. Выучил в том числе "Касiў Ясь канюшыну" из репертуара "Песняров". Сейчас новую программу готовим к фестивалю "Аграрная весна", который проходит в Витебске.

Помимо технических дисциплин в Городке россияне изучают белорусский язык и литературу. Казалось бы - проблема! Но Дмитрий Титов так не считает:

- Стихи Максима Танка и басни Кондрата Крапивы мы действительно на белорусском языке учим. Повести Быкова при желании в переводе на русский найти можно. С правописанием, конечно, сложно. Но оценок за эти предметы нам не ставят - достаточно зачет сдать.

Устройство трактора "Беларус", улыбается Дмитрий Демидов, преподаватели спрашивают куда более придирчиво:

- Помимо занятий в ресурсном центре колледжа, который недавно пополнился новой техникой МТЗ и "Гомсельмаша", мы с белорусскими тракторами на практике познакомиться успели. Машины современные, в эксплуатации неприхотливые, экономичные. Ремонтировать их несложно.

Титов каждые выходные ездит в Невель помогать крестному. Говорит, что его, как автомеханика, готовы хоть сейчас пригласить в Москву или Санкт-Петербург. Демидов тоже всегда рад подсобить отцу, который частными перевозками занимается. Хотя парень мечтает собственную СТО открыть. Тем же выпускникам, которые не определились с первым рабочим местом, Городокский аграрно-технический колледж может его предоставить. В том числе россиянам. Есть примеры, когда, получив дипломы, выпускники с российскими паспортами устраивались трудиться в сельхозпредприятии "Золотая подкова" Глубокского района и "Карпеки" Полоцкого.

Прямая речь

Владимир Шитько, директор Городокского государственного аграрно-технического колледжа:

- Территория Союзного государства - единое образовательное пространство. Оно позволяет россиянам получать знания в белорусских учебных заведениях наравне с гражданами нашей страны. Два года назад, когда я возглавил колледж в Городке, мы, согласовав вопрос с Минобразования Беларуси, перестали брать оплату с россиян. Тем, кто поступил ранее и хорошо успевает, снизили ее примерно на треть. Поступая к нам, ребята из России участвуют в конкурсе аттестатов на общих основаниях. Единственное отличие - оформление временной регистрации на период учебы, которая стоит 12,5 белорусского рубля. Интеграцию с соседями мы намерены развивать. Я имею в виду обустройство ресурсного центра колледжа. С Минским тракторным заводом уже достигнута договоренность, чтобы на его базе появились фирменная диагностическая станция и СТО для энергонасыщенных тракторов МТЗ. Переговоры об открытии похожих структур в сотрудничестве с ОАО "Кировский завод" мы ведем сейчас с его санкт-петербургским представительством. Дело в том, что на Витебщине сегодня трудится более 250 мощных "Кировцев". Эти тракторы отлично справляются с работой на переувлажненных почвах северного региона. Руководство области заинтересовано в их дальнейшем приобретении, а мы - в подготовке грамотных специалистов, которые будут востребованы как в Беларуси, так и в России.