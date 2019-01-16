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16.01.2019 12:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

"Балы" и "Бастионы" ЧФ нанесли удары по кораблям "противника"

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота на учениях нанесли ракетные удары по кораблям противника. Об этом сегодня сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

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На учениях боевые расчеты отработали смену стартовых позиций комплексов "Бал" и "Бастион", выполнили инженерное оборудование и маскировку на новом месте.

Когда пусковые установки были приведены в боевое положение, ракетчики выполнили поиск целей, обнаружили группу кораблей условного противника и нанесли учебный ракетный удар по ней.

Расчеты комплексов "Бал" и "Бастион" также учились взаимодействовать с подразделением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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