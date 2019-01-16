На Кубани возбудили дело об исчезновении почтальона с деньгами

В Выселковском районе Краснодарского края возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения местной жительницы, работавшей в почтовом отделении. Она пропала после получения крупной суммы денег, которую должна была разнести по адресам.

По информации следствия, к правоохранителям обратились родственники 37-летней женщины с заявлением о ее исчезновении. Она работала почтальоном в станице Бузиновской. Днем 4 января женщина получила под отчет более 96 тысяч рублей, которые должна была разнести адресатам вместе с квитанциями об оплате коммунальных услуг.

- Между тем почтальон опустила квитанции в почтовые ящики только двух домов на улице Пролетарской. С тех пор ее никто не видел. Учитывая то, что женщина не намеревалась куда-либо переезжать, а также наличие у нее крупной денежной суммы на момент исчезновения, по факту ее безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и место нахождения пропавшей. Расследование уголовного дела продолжается.

Кстати

Граждан, обладающих информацией об обстоятельствах исчезновения и месте нахождения почтальона, следствие просит сообщить об этом по телефонам: 8 (861-57) 7-70-08, 7-39-68 либо 02.