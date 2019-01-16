На мясокомбинате в Астрахани произошел пожар

Спасатели ликвидировали открытое горение на мясокомбинате в Астрахани, сообщает ТАСС.

Очаг был зафиксирован в неэксплуатируемом здании на территории комбината. По предварительным данным, площадь возгорания составила 25 квадратных метров.

Стоит отметить, что за последние сутки в Астраханской области, по данным МЧС, было зафиксировано еще три пожара: загорание электрораспределительного щита на лестничной площадке многоквартирного жилого дома в Харабалинском районе, а также загорание мусора в Трусовском и Советском районах Астрахани.