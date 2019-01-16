Новости

Назван главный кандидат на участие в "Евровидении-2019" от России 22:05
Во Львовской области отменили запрет на "русскоязычный культурный продукт" 22:01
Ставки по рублевым вкладам вернулись к уровню августа 2017 года 21:59
В центре Москвы насмерть замерзла женщина 21:31
Цены на тепличные овощи могут вырасти 21:25
Будущие преподаватели РКИ из Сибири прошли стажировку в Сербии 21:22
Вышел первый тизер "Охотников за привидениями 3" 21:20
В СК подтвердили "бытовую" версию причины взрыва газа в Шахтах 20:54
В Прикамье в шахте "Уралкалия" погиб рабочий 20:49
Число жертв теракта в сирийском Манбидже выросло до 27 20:45
Рубль вырос по отношению к доллару и евро 20:17
Минтранс предложил добавить средства на льготные полеты с Дальнего Востока 20:15
Умер режиссер Ленин Раджендран 20:15
"Русский дом" в Давосе объявил программу мероприятий к форуму 20:02
Производитель девятка яиц пообещал продавать его по цене восьми 19:57
США анонсировали 2 февраля запуск процедуры выхода из ДРСМД 19:45
В Москве коллекторы "атаковали" школу 19:18
Украина вошла в ТОП-10 по темпу роста долларовых миллионеров 19:18
Названа причина смерти актера Павла Салиман-Владимирова 19:01
В Госдуме назвали цель санкций против "сотрудников ГРУ" 18:57
Под Белгородом убившую внучку бабушку приговорили к 16 годам тюрьмы 18:50
Организаторов премии "Грэмми" обвинили в дискриминации женщин 18:48
Командование коалиции подтвердило гибель четырех военных США в Сирии 18:46
"Газпром" увеличил добычу газа в начале января 18:39
В Татарстане скончался известный певец Ильгам Шакиров 18:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
16.01.2019 20:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В СК подтвердили "бытовую" версию причины взрыва газа в Шахтах

По итогам осмотра места взрыва газа в жилом доме в г.Шахты следователи СК РФ не нашли следов взрывчатых веществ, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Таким образом подтверждается первоначальная "бытовая" версия.

"Сотрудниками Главного управления криминалистики СК в ходе проведения осмотра места происшествия с применением газоанализатора следов взрывчатых веществ не обнаружено, - говорится в распространенном СК РФ сообщении. - По полученным смывам назначена химическая экспертиза".

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
В завалах взворванного дома в Шахтах спасатели нашли тело девушки
Путин поручил кабмину помочь пострадавшим при взрыве в Шахтах

Установлен эпицентр взрыва - квартира № 72, в которой проживала одна женщина 1952 года рождения.

"Проводятся допросы сотрудников газовых компаний, обслуживавших дом, - рассказала Петренко о ходе продолжающихся следственных действий. - В организациях в ходе обысков изъяты документы об обслуживании и ремонте газового оборудования. Данная документация осматривается".

Напомним, взрыв произошел в девятиэтажном доме в г.Шахты утром 14 января. Погибли пять человек, семеро спасены, включая ребенка. Разрушены четыре квартиры.

Происшествия ЧП Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Взрывы газа в домах
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В СК подтвердили "бытовую" версию причины взрыва газа в Шахтах
Путин потребовал добиваться реальных результатов по нацпроектам
МИД РФ сообщил о новых свидетельствах связи США с террористами
Кремль назвал ключевое условие для заключения мирного договора с Японией
Число жертв теракта в сирийском Манбидже выросло до 27