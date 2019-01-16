В СК подтвердили "бытовую" версию причины взрыва газа в Шахтах

По итогам осмотра места взрыва газа в жилом доме в г.Шахты следователи СК РФ не нашли следов взрывчатых веществ, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Таким образом подтверждается первоначальная "бытовая" версия.

"Сотрудниками Главного управления криминалистики СК в ходе проведения осмотра места происшествия с применением газоанализатора следов взрывчатых веществ не обнаружено, - говорится в распространенном СК РФ сообщении. - По полученным смывам назначена химическая экспертиза".

Установлен эпицентр взрыва - квартира № 72, в которой проживала одна женщина 1952 года рождения.

"Проводятся допросы сотрудников газовых компаний, обслуживавших дом, - рассказала Петренко о ходе продолжающихся следственных действий. - В организациях в ходе обысков изъяты документы об обслуживании и ремонте газового оборудования. Данная документация осматривается".

Напомним, взрыв произошел в девятиэтажном доме в г.Шахты утром 14 января. Погибли пять человек, семеро спасены, включая ребенка. Разрушены четыре квартиры.