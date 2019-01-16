В Волгограде первоклашек начали кормить бесплатными завтраками

27 тысяч первоклассников Волгоградской области теперь завтракают в школах абсолютно бесплатно, сообщает ОТР. Раньше стоимость питания компенсировали только детям из малообеспеченных и многодетных семей, и ребятам, состоящим на учете у фтизиатра.

Теперь же региональный бюджет оплачивает завтраки всем первоклашкам, а также всем детям в начальной школе (с первого по четвертый класс), живущие в селах. На это региональный бюджет выделил 27 миллионов рублей. Получилось, что на каждого школьника тратится 40 рублей в день.

Меню согласовано с Роспотребнадзором. Блюда не повторяются и включают самые разнообразные каши, мясо, птицу, творог, овощи и фрукты. Как сообщили в администрации региона, также в меню включено больше полезных злаков, мясной и молочной продукции.

В итоге в 2019 году число учеников, имеющих право на льготное питание, превысит 121 тысячу человек, уточнили в администрации.