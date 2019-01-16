В Шахтах прошла гражданская панихида по погибшим при взрыве в девятиэтажном жилом доме на окраине города. А ранним утром спасатели обнаружили тело девушки, которая стала последней, пятой по счету жертвой трагедии. Накануне были найдены тела родителей 25-летней Татьяны - Владимира и Ольги.

Среда стала в городе днем всеобщего траура. Были отменены массовые развлекательные мероприятия, средства массовой информации не транслировали увеселительные передачи. На панихиду пришли практически все жильцы дома, их родственники и друзья, а также жители соседних домов и другие горожане, воспринявшие близко к сердцу эту трагедию.

Жертвами трагедии стали пять человек: молодая мама маленькой девочки, пожилая женщина и целая семья. На месте панихиды дежурили медики.

Жителей пострадавшего дома, временно размещенных в гостинице, доставили на панихиду автобусом городской администрации, которая взяла на себя расходы по организации похорон.

Причина взрыва еще устанавливается. Выяснилось, что он произошел в квартире N 72, где проживала 67-летняя женщина. Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ ("причинение смерти по неосторожности").

По рассказам местных жителей, в подъезде, где произошел взрыв, жили нормальные люди, но не было нормального отопления, и многие отапливали квартиры с помощью газа.