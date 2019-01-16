Волгоградец построил себе дом из пластикового мусора

Волгоградский борец за экологию и предприниматель Роман Себекин построил для себя и своей семьи дом из переработанного пластика. Здесь же, в Волгограде, он открывает первый в России эко­офис, возведенный из того же материала. Корреспондент "РГ" не мог не напроситься к Роману в гости.

Ожидания, как водится, не совпали с реальностью. Я представлял неказистую хибару, сложенную из пластикового мусора, а редакционная машина остановилась перед основательным двухэтажным зданием, выглядевшим даже более внушительно, чем соседние дома. Внешне жилище и экоофис Романа не отличаются от зданий, построенных из традиционных стройматериалов, так что сразу стало ясно: эффектных кадров пластиковой развалюхи здесь не будет.

При этом дом действительно на 80 процентов состоит из переработанных полимеров. Пластик присутствует повсюду: в тротуарной плитке, в блоках, из которых сложены стены, в черепице, покрывающей крышу. Роман даже разработал технологию изготовления досок и балок из смеси опилок и пластика. Окна - и те закрыты прозрачными листами из переработанных ПЭТ-бутылок. Впрочем, об этом трудно догадаться, пока не постучишь по "стеклу".

- У меня было три мечты: сделать планету чище, запустить свой бизнес и построить дом. И я решил исполнить их сразу: выпускать строительные материалы из того, что люди выбрасывают как мусор, и начать свою стройку. Помню, приехал к другу на дачу и увидел на соседнем участке дом из пеноблоков без крыши, отделки и штукатурки. Стены благодаря пористой структуре уже настолько напитались влагой, что их можно было ломать голыми руками. Тогда я задумался о стройматериалах, которые не боятся влаги и в которых к тому же внутри уже есть утеплитель. Меня заинтересовал полистиролбетон. При его производстве применяются только специально изготовленные первичные полимеры, но ведь на свалках лежат горы брошенного пенопласта и пластика. Я начал искать способ пустить в производство эти отходы, - рассказывает Роман.

Трудность заключалась в том, что технологии изготовления полистиролбетонных блоков из переработанной "вторички" не существовало. Волгоградцу пришлось разрабатывать ее самому. На эксперименты ушло полгода.

- Вон туда, наверх, мы кидаем использованную пенопластовую упаковку. Она попадает в дробилки, которые превращают пенопласт в мелкие гранулы, соответствующие действующим стандартам. Полученное сырье идет в накопитель, потом дозируется, мешается с песком и цементом, и в итоге получаются такие блоки, - Роман показывает аккуратно уложенные "кирпичики", в которых отчетливо видны пенопластовые вкрапления.

Кстати, применение вторичного пластика позволило снизить цену стройматериала почти в два раза: если обычный блок стоит 70 рублей, то цена блоков, из которых построен дом Романа, - 36.

Сейчас в Волгограде у Романа появились последователи. В регионе даже открылся первый в России детский сад, построенный из "пластиковых" стройматериалов. Я выпытываю у Романа, насколько они экологичны.

- Я живу как в обычном доме, - пожимает плечами он. - Никаких запахов или ухудшения самочувствия. Из пластика, который мы используем, давно улетучились вредные вещества, если они вообще там были. Например, перерабатываемые ПЭТ-бутылки - это продукция для пищевки, то есть изначально безопасная. А пенопластовые гранулы, которые используются в строительных блоках, обволакиваются "коконом" из песка и цемента. Дополнительной защитой, если кто-то боится, служит слой штукатурки внутри дома. К тому же стройматериалы прошли все необходимые экспертизы и сертификацию на соответствие экологическим, радиационным и противопожарным нормам. Кстати, противопожарную безопасность материала из вторичного пластика подтвердил недавний пожар в доме, сложенном из полистиролбетона. Все внутри выгорело, а кладка осталась целой и конструкция здания - ненарушенной. С блоков счистили потемневший слой, и можно было делать ремонт.

Экоофис Романа тоже целиком построен из переработанного пластика. А на крыше скоро появится инновационная теплица из пластикового "стекла". Офис планируется предоставлять для нужд экологических стартаперов, которых становится все больше. Вообще, по словам Романа, менталитет россиян постепенно меняется. Об этом можно судить хотя бы по тому, как много людей, жертвуя своим временем и силами, привозят Роману пластик на переработку, причем безвозмездно.

К сожалению, организации, которым как раз положено заниматься мусорными проблемами, по его словам, пока оказываются менее сознательными, чем простые граждане.

- Судите сами. Мусоровывозящая компания берет за вывоз отходов из города 100 рублей в месяц с человека. Мусор выгружают на полигон и там закапывают. Один проход трактора - 10 рублей. Остальное - прибыль. Зачем нужна сортировка и переработка, зачем строить мусороперерабатывающие станции, ставить баки для раздельного сбора и учить население, если эти компании и так не бедствуют? - вздыхает Роман.

Кстати

Шпалы и миллионы

Одна из разработок Романа - шпалы, изготовленные из вторичного пластика, которые оказались дешевле, долговечнее, крепче и легче деревянных или бетонных аналогов. Опытные образцы шпал уже выпущены, но, чтобы провести их тестовые испытания в России, с волгоградца требуют восемь миллионов рублей. Между тем Турция уже сейчас готова купить технологию изготовления таких шпал. Кроме того, из Европы, Африки и Индии поступают заказы на волгоградские технологии производства стройматериалов из вторичного пластика. Недавно две из них были проданы в Пакистан и Гану.

Богатство под ногами

С точки зрения обывателя, валяющийся под ногами мусор, который можно отправить на переработку, - бесплатное сырье. На самом деле это не совсем так.

- Пока мусор лежит на земле - да, он условно бесплатный, - объясняет Роман. - Но, чтобы его собрать, привезти на переработку, отсортировать и пустить в производство, требуются деньги. К нам вторичный пластик попадает по-разному. Либо его привозят, либо мы сами вывозим мусор у компаний и организаций бесплатно или за деньги. В некоторых случаях приходится платить за самый "ценный" пластик, который легко перерабатывается. Например, 20-25 рублей стоит килограмм полиэтиленовых водопроводных труб, а 14 рублей - килограмм пластиковых бутылок. Но заработать на их сдаче, как раньше зарабатывали на стеклянных бутылках, вряд ли получится: у ПЭТ-бутылок слишком маленький вес и большой объем.



Хозяйство Романа Себекина - не мусорная свалка, а хранилище ценного сырья для производства всевозможных недорогих, качественных и экологически чистых стройматериалов.