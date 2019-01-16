Будущие преподаватели РКИ из Сибири прошли стажировку в Сербии

Студенты из Тюменского государственного университета прошли стажировку в Сербии, сообщает "Тюменская линия". Будущие педагоги получили серьезный опыт языковой и педагогической работы: они учили местных школьников русскому языку в Русской международной школе, которая носит имя первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.

Между учебными заведениями заключен договор о сотрудничестве.

Российские филологи также познакомились с организацией учебного процесса в школе, увлеченно изучали методики РКИ, по которым преподают русский язык и как родной, и как иностранный.

Кстати, стажировка в Русской школе имени Терешковой совпала по времени со стажировкой студентов ТюмГУ в Белградском университете.

Справка "РГ"

Школа имени Валентины Терешковой в Белграде своих первых учеников приняла в сентябре 2017 года. В первый класс пошли десять человек: это граждане и Сербии, и России. В учебном заведении работали также курсы русского языка.