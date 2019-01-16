Хоккеисты "Металлурга" навестили в Москве пострадавшего Ваню Фокина

Представители хоккейного клуба "Металлург" (Магнитогорск) побывали в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где проходит лечение 11-месячный Ваня Фокин, извлеченный из-под завалов рухнувшего подъезда в Магнитогорске, сообщили в среду в ХК.

- "Магнитка" сейчас находится в Москве. Поэтому после утренней тренировки Геннадий Величкин, Максим Грицай, Йозеф Яндач и Виктор Козлов отправились навестить Ваню Фокина и его маму, передали слова поддержки от всей команды и сообщили, что часть денег, собранных хоккеистами, будет направлена в помощь этой семье - на восстановление здоровья малыша, - передает пресс-служба клуба

Президенту НИИ, профессору Леониду Рошалю хоккеисты вручили клюшку с автографами всей команды. Стоит отметить, что Рошаль - человек хоккею очень близкий. В беседе с магнитогорцами он рассказал, что не только являлся членом президиума Федерации хоккея СССР и председателем медицинской комиссии, но и принимал непосредственное участие в подготовке хоккеистов сборной СССР к играм Суперсерии с Канадой.