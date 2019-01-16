На Урале собака укусила за лицо двухлетнюю девочку

Правоохранительные органы Свердловской области выясняют обстоятельства нападения собаки на ребенка.

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, ЧП случилось вечером в минувший понедельник 14 января в Среднеуральске на улице Советской. Двухлетняя девочка гуляла с мамой, когда неожиданно на малышку набросилась собака.

Животное укусило ребенка в область лица. Пострадавшую госпитализировали в детскую больницу.

"Выясняться, в частности, является ли собака бродячей или у нее есть хозяин. Назначено судебно-медицинское освидетельствование девочки", - подчеркнули в СК.