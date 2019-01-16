История этого новоселья достойна книги рекордов: двадцать лет и три года 45 семей из поселка Вересовка под Первоуральском ждали нового жилья взамен поврежденного.

В октябре 1995-го подъезд панельной пятиэтажки разрушил взрыв газа. Для жильцов полностью уничтоженного подъезда администрация Первоуральска, к которому территориально относится поселок, построила дом на 15 квартир. Остальные обитатели аварийного здания остались в разваливающихся квартирах.

- Их расселили, а мы, как дураки, ждали и надеялись, - рассказывает старожил дома Алевтина Виноградова. - За коммуналку платили, как все, в том числе за капитальный ремонт.

Пятиэтажку, по несчастливой случайности расположенную в зоне повышенной вибрации - между железной дорогой и карьером, от взрыва, что называется, повело: расходились панели, текла крыша, стены покрывались черной плесенью, двери не входили в перекошенные коробки, водопроводные трубы то и дело прорывало. А руины разрушенного подъезда облюбовали маргиналы.

Жильцы изводили килограммы бумаги на жалобы, каждый из шести сменившихся за это время в Первоуральске мэров торжественно обещал решить проблему Вересовки, но дело не двигалось. Чтобы сделать ремонт, надо признать дом аварийным, объясняли чиновники и предлагали жильцам: на хотите ли скинуться по 100 тысяч с квартиры на проведение экспертизы?

- А с кого деньги собирать? У нас одни работяги с мизерными зарплатами, - отвечали жильцы.

Только в 2013-м здание обследовала комиссия. Признала: да, риск обрушения есть, в щелях на всякий случай установили маячки для наблюдения за трещинами. На том и закончили.

Каждый из шести мэров Первоуральска торжественно обещал решить проблему Вересовки

- Десятилетиями никто не замечал бед пятиэтажки. Не сделали даже элементарного - разборки аварийных конструкций, - рассказывает депутат Госдумы Андрей Альшевских. - Выход из безвыходной, казалось бы, ситуации нашел Минстрой РФ, куда я передал информацию о Вересовке, следом подключился Следственный комитет. И сразу же в региональном бюджете нашлись деньги для расселения. Практически хеппи-энд…

Летом 2017-го председатель СКР Александр Бастрыкин направил в Вересовку следователей, в отношении директора управления капстроительства первоуральской мэрии возбудили уголовное дело.

- Расследование проводили в кратчайшие сроки. Предъявлено обвинение по статье "Превышение полномочий". Суд назначил подсудимому судебный штраф, - подчеркивает помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

В 2018-м из резервного фонда правительства Свердловской области выделили более 90 миллионов рублей. Новую пятиэтажку построили стремительно - за несколько месяцев. Жильцам полуразрушенного дома, где уже успело вырасти новое поколение и завести собственных детей, вручили ключи от квартир.

- Это просто чудо! - восхищается новосел Татьяна Алферова. - В новом году заживем в тепле и без плесени…

Тем временем

В Магнитогорске собственники пострадавших при взрыве квартир в доме по проспекту Карла Маркса, 164 начали получать уведомления, гарантирующие единовременную выплату на покупку жилья. 147 миллионов рублей из федерального бюджета поступили в Челябинскую область.

- Первым трем семьям уже передали уведомления о выплатах, которые являются гарантийным подтверждением оплаты сделки. Деньги перечислят на счет продавца недвижимости, - сообщили в пресс-службе правительства региона. - В каждом документе указано, какая именно сумма предоставлена его владельцу.

Новые квартиры пострадавшим будут приобретать, исходя из расчета стоимости утраченной жилплощади. Для этого использована средняя стоимость квадратного метра жилья в размере 31 725 рублей, установленная Минстроем РФ для Челябинской области на первый квартал 2019 года. Причем, по оценкам специалистов, реальная цена квадрата в Магнитогорске несколько ниже, что позволит людям улучшить жилищные условия.

Без крыши над головой осталась 101 семья из седьмого и восьмого подъездов дома. Большинство из них воспользовалось возможностью до трех месяцев снимать жилье за счет средств бюджета и благотворительного фонда, формируемого из пожертвований.