На Ямале приступят к комплексному этносоциологическому мониторингу неоиндустриального освоения региона. Основой послужат результаты полевой экспедиции в Красноселькупском и Пуровском районах, которую провели ученые Тюменского индустриального университета в партнерстве с центром изучения Арктики и федеральным научно-исследовательским социологическим центром РАН при поддержке правительства ЯНАО и Российского фонда фундаментальных исследований.

Идет очередной этап освоения нефтегазовых залежей автономного округа. Это не только новые технологии, но и новые территории. Если в Пуровском районе накоплен богатый опыт взаимодействия общин коренных северян и предприятий ТЭК, то о Красноселькупском такого не скажешь. Между тем проблемы для всех территорий компактного проживания представителей малочисленных народов общие. И главная из них связана с состоянием здоровья. Она волнует почти 89 процентов респондентов (всего опрошено 1340 человек). И тревоги обоснованны - в целом заболеваемость растет. Причин тому немало. К примеру, промышленные выбросы в атмосферу для местных жителей куда опаснее, чем для людей пришлых. Это связано с физиологией дыхания обитателей Арктики: низкие температуры настроили организм человека на быстрый вдох и медленный выдох. Но, когда воздух грязный, в легких быстрее накапливаются токсины, они провоцируют патологии, включая онкологическую.

Вторая по значимости проблема - недостаток финансовых средств и низкий доход семьи (88,1 процента). За ней следуют угроза утраты языка и культуры этноса (87,9) и уменьшение возможностей для ведения традиционной хозяйственной деятельности (85,2 процента). Что касается отношений с работающими на нефтегазовых промыслах приезжими, то бесконфликтными их видят около трети опрошенных, тогда как около 45 процентов указывают на "определенную степень напряженности".

Компетентно

Анатолий Силин, главный научный сотрудник кафедры маркетинга и муниципального управления Тюменского индустриального университета:

- Полученные результаты позволили сформировать необходимый банк аналитико-диагностической информации, характеризующей современное состояние человеческого потенциала аборигенного населения, дополнить и актуализировать уже имеющиеся в нашем распоряжении массивы этнологических, культурологических, экономических, социально-демографических и других исследований, объединив их в единую систему на основе Big Data и Data Mining. Вся эта информация крайне необходима властным структурам для принятия правильных и эффективных управленческих решений.