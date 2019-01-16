По данным опроса, проведенного сотрудниками службы исследований HeadHunter, для большинства работающих жителей Свердловской области минувший год оказался сложнее и напряженнее предыдущего - так ответили 65 процентов респондентов, что на четыре процента выше среднего показателя по стране.

- 40 процентов респондентов из Свердловской области признались, что в 2018 году сменили место работы - это самая высокая доля среди регионов России, столько же лишь в Республике Татарстан, - рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

35 процентов свердловчан рассказали, что в прошедшем году в их компании сокращали персонал, столько же отметили, что уменьшилось количество рабочих мест (в частности, за счет объединения должностей). По четыре процента опрошенных сообщили, что их работодатели предоставляли отпуск без сохранения заработной платы и переводили сотрудников на неполную рабочую неделю, в трех процентах компаний вводили сокращенный рабочий день.

Ожидания уральцев тоже довольно пессимистичны: всего пять процентов считают, что наступивший год будет легче 2018-го, почти половина (47 процентов) предсказывает, что трудовой год будет сложнее прошлого, 17 процентов пока не ожидают существенных изменений.