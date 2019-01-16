"Старый новый рок" в Екатеринбурге по традиции мощно открывает фестивальный год в России. Он прошел уже в 18-й раз, и в честь своего совершеннолетия поменял формат.

Среди выступающих теперь оказались и рокеры, и блюзмены, и гурманы электроники, и флагманы нового рэпа, становящегося мейнстримом современной музыки. Общепризнанных звезд на этот раз было немного, разве что Найк Борзов с его неувядающей "Лошадкой", питерский рок-квартет "Аффинаж" и самый загадочный персонаж отечественной сцены Нейромонах Феофан, как всегда с медведем (наряженным музыкантом), балалайкой, электронными ритмами и плясовыми хороводами.

На 18-й "Старый Новый рок" захотели приехать уже музыканты из семи стран: России, Украины, Германии, Болгарии, США, Голландии и Дании. Заявок оказалось больше трехсот, а приглашения получили только 45 новых групп. Зато всем им досталось как минимум по "15 минут славы", во время которых они успели исполнить по 4-5 композиций. Схожим образом начинала путь к всероссийской славе и екатеринбургская группа "Обе две" во главе с солисткой Катей Павловой и гитаристом Дмитрием Емельяновым, играющим ныне и с Земфирой.

Фестиваль впечатлил актуальным постмодернизмом: рок переплетался с рэпом, блюзом, неофолком и даже симфонической музыкой. Такова тенденция развития модных стилей. Зрителей впечатлил оркестр B-a-c-h, исполнивший популярные треки в своих оригинальных версиях на скрипках и саксофоне.

"Первый раз" из Челябинска соединили жесткий рок с электроникой, а петрозаводская группа "Гормыка" - арт-панк и психоделику с танцевальным синти-попом. "Там тепло" исполнила минималистский рок с рваными ритмами и отголосками гитарной манчестерской волны 80-х. Причем эта магнитогорская группа так понравилась пяти тысячам зрителей, что ей наряду с германско-голландским составом Disco Dicks пришлось играть дополнительный концерт уже после завершения фестиваля. Песни "Нам надо выдержать" и "Солнце Востока" того стоили...

В этот раз на фестивале работали четыре концертные площадки, зрители перемещались между ними в поисках своей музыки. Параллельно с выступлениями проходили лекции и мастер-классы мэтров. В формате обучающей игры можно было пройти путь от записи первой демоверсии трека до релиза музыкального альбома и организации своего уже юбилейного альбома. Многим группам, выступившим на "Старом новом роке", эти навыки наверняка пригодятся.

Прямая речь

Найк Борзов, рок-музыкант, певец, автор песен:

- Сегодня музыканты начали делать интересную и самобытную музыку на мировом уровне. Мне, например, нравится группа "Джуна" из Москвы, их песня даже стоит у меня на будильнике. Есть крутая группа "Камни", которая играет нейропсиходелию, группы "Катины слезки" и "Имя твоей бывшей".

Я думаю, будущее за красивой музыкой. Сейчас всем поднадоест механика, синтетика и маргинальный хип-хоп, и люди вернутся к чему-то душевному. Вернутся в лес из города.