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16.01.2019 16:19
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Екатеринбурге начали подготовку к строительству новой ветки метро

Текст: Елена Миляева

Свердловские власти начали готовить документацию для проектирования новой ветки метро в Екатеринбурге. Об этом заявил губернатор сегодня Евгений Куйвашев.

- Мы начали предварительную подготовку документов, начали работу над реализацией проекта строительства метро, - сказал он.

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Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал, что власти не будут останавливаться в продвижении вопроса строительства метро. В частности, в городском бюджете 2019 года предусмотрено порядка 100 миллионов рублей на начальные работы по проектированию второй ветки до ВИЗа.

Напомним, в 2012 году открыли последнюю на данный момент станцию уральской подземки - девятую по счету.

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