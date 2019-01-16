С незаконными киосками мэрия Екатеринбурга борется давно, активно, но пока безрезультатно. Вынесенный Орджоникидзевским судом приговор отчасти объясняет причину поражения.

Подсудимый - главный специалист отдела потребительского рынка районной администрации - за денежное вознаграждение систематически закрывал глаза на существование нелегальных киосков. Так, один из торговцев откупился взяткой в 9000 рублей, другой переводил небольшие суммы - от 500 до 3000, но за год набралось 20 тысяч, третий перечислил деньги на личный счет чиновника под предлогом сбора средств на благотворительность. Взамен специалист пренебрегал составлением протоколов по статье "Торговля в неотведенных местах", пока два года назад не возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным в получении взятки и мошенничестве и определил наказание - пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

Между тем мэрия намерена вообще извести в городе нестационарную торговлю к 2022 году, оставив только ларьки с мороженым и печатной продукцией. Сегодня в столице Урала примерно 3,6 тысячи киосков, из них около двух сотен размещены незаконно. Точное количество нелегалов неизвестно: не успеют ларек снести, затратив бюджетные средства, как на том же месте вырастает новый. При этом процедура ликвидации небыстрая: нужно выпустить соответствующее постановление администрации, потом два месяца ждать, не уберет ли владелец свое имущество добровольно… В итоге за год мэрия ликвидировала 160 киосков.

Перед новым годом гордума предложила решить вопрос радикально: по примеру Москвы в одночасье снести все киоски, а потом пусть владельцы доказывают в суде, что имеют право на компенсацию. Этот же способ рекомендуют мэрии и правоохранители.

- Местным властям давно пора понять, что это они основные действующие лица в процессе ликвидации самостроев, а не органы внутренних дел, на которые они перекладывают ответственность, - заявили в ГУ МВД по Свердловской области.